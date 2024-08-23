Бизнесмен в Приморье сядет из-за скандальных отелей

Во Владивостоке 23 августа 2024 года вынесли приговор известному предпринимателю Олегу Дроздову по делу о намеренном банкротстве. В регионе эта личность известна благодаря скандалу с двумя пятизвёздочными отелями «Хаятт», которые мужчина собирался построить к Саммиту АТЭС в 2012 году. Из-за многочисленных махинаций, вину в которых приморец, однако, не признаёт, его компания обанкротилась, отели превратились в долгострои, а бюджет Приморья понёс миллиардный ущерб. Подробности рассказывает «АиФ — Приморье».
Приговор и арест в один день
Обвинение Олегу Дроздову выдвигали по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Потерпевшей стороной было Министерство земельных и имущественных отношений Приморского края, ущерб которому превысил 3,2 млрд рублей. Ведомство предъявило предпринимателю гражданский иск, который суд удовлетворил. Также Дроздову придётся возместить более 73 млн обязательных платежей, не поступивших в бюджет — здесь истцом было УФНС по Приморскому краю.
До сегодняшнего дня судьи Фрунзенского районного суда Владивостока возвращали дело «Хаяттов» на доследование два раза, но судья Наталья Орлова вынесла разобралась в истории за год, отмечает издание «ОПС-медиа».
Суд приговорил предпринимателя к 5 годам колонии общего режима и 150 тысячам рублей штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. Следствие и судебные разбирательства по этому делу продолжаются почти 10 лет., так что следует ожидать апелляции от стороны защиты.
Кроме того, рано утром в день оглашения приговора Олега Дроздова вытащили из постели следователи и задержали по другому уголовному делу, где его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств. По ходатайству следствия бизнесмена взяли под стражу на 1 месяц 29 дней. То есть, фактически, Дроздов будет находиться в СИЗО, пока его приговор по другому делу не вступит в силу.
Что за история с «Хаяттами»?
Два пятизвёздочных отеля «Хаятт» должны были появиться во Владивостоке к Саммиту АТЭС в 2012 году. За их строительство СК «Приморье Дальний Восток», которым управлял Дроздов, взялась в 2009 году.
Суд установил, что с декабря 2010 года по октябрь 2013 года руководитель организовал преднамеренное банкротство своей компании. Для этого он заключал с другими компаниями договоры и соглашений, заведомо невыгодные для СК «Приморье — Дальний Восток», которым он фактически руководил.
В итоге компания, бывшая генеральным подрядчиком, не смогла расплатиться с поставщиками и кредиторами — всего около 20 организаций. Банкротство фирмы наступило после ноября 2014 года, а отели превратились в долгострой.
Только спустя 10 лет их удалось достроить. Они открылись под другими названиями. Теперь один — это VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA, а второй — МФК «Бурный». Кстати, в 2019 году эти комплесы выкупила компания «Парк-отель Бурдугуз», подконтрольная российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.
С свою защиту Дроздов утверждал, что не руководил компанией «Приморье — Дальний Восток», а деньги оттуда вывели какие-то другие лица. Однако наличие других фигурантов следствие не выявило.
Семейный подряд
В октябре 2022 года супруга Олега Дроздова Марина Ломакина получила 7 лет условного срока за хищение более 100 млн рублей, которые также предназначались для строительства «Хаяттов».
Бывшего руководителя организации «Наш дом Приморье» Марину Ломакину признали виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере), в злоупотреблении полномочиями, а также в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере. Её сообщницу, бывшего главбуха компании Елену Наумкину признали виновной в пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере. Наумкину приговорили к 3 годам условно.
Суд установил, что с сентября 2012 года по август 2013 Марина Ломакина обеспечивала оплату заведомо фиктивных актов выполненных работ в пользу юрлица, руководил которым её муж Олег Дроздов.
Прокуратура не согласилась с мягким приговором, и 27 декабря 2022 года Приморский краевой суд заменил условный срок Ломакиной на реальный. С тех пор она отбывает 7 лет в колонии общего режима. Приговор сообщнице оставили прежним.
Новый день, новая уголовка
Ещё одно уголовное дело, по которому Олег Дроздов попал под стражу в день приговора по старому, касается строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артёмовского городского округа Приморья.
Следствие полагает, что с 2020 по 2023 год бизнесмен сговорился с другими неустановленными лицами и привлёк к строительству курорта компании, которые контролировал сам: ООО «Владивосток гольф и резорт», ООО «Гипстрой» и ООО «Платинум Девелопмент». Таким образом Дроздов стал и заказчиком, и исполнителем работ.
От имени ООО «Платинум Девелопмент» Олег Дроздов заключал фиктивные договоры на поставку стройматериалов. Деньги он переводил на счета ряда юридических лиц по поддельным платёжным документам. Строительные материалы так и не поставили, а обвиняемый присвоил более 21 млн рублей.
Также Олег Дроздов подал в налоговые органы ложные декларации для возврата средств за работы, которые фактически никто не выполнял. Благодаря этой схеме он получил из государственной казны более 63 млн рублей, которые также присвоил.
В офисе и дома у Дроздова прошли обыски. Расследование продолжается.