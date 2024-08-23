Бизнесмен в Приморье сядет из-за скандальных отелей

Кроме того, рано утром в день оглашения приговора Олега Дроздова вытащили из постели следователи и задержали по другому уголовному делу, где его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств. По ходатайству следствия бизнесмена взяли под стражу на 1 месяц 29 дней. То есть, фактически, Дроздов будет находиться в СИЗО, пока его приговор по другому делу не вступит в силу.