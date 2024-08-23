«Снимала» порчу с пенсионеров: лжецелительница предстанет перед судом в Самаре

В обоих случаях заявительницы 1946 и 1934 годов рождения, рассказывали, что на улице к ним подошла женщина и представилась новым участковым врачом. Под предлогом проверки различных документов, незнакомка сообщала доверчивым пожилым женщинам о наличии у них порчи. Убедив в обоих случаях, что именно сглаз является причиной проблем со здоровьем, незнакомка вместе с пенсионерками заходила к ним домой и предлагала провести обряд очищения путем заговора на ценные вещи: золотые украшения и денежные средства. Для убедительности в одном из случаев злоумышленница велела 90-летней женщине кидать часть денежных средств ей под ноги, а для полного очищения сказала завернуть все имеющиеся наличные деньги в газету, положить под кровать и рекомендовала не прикасаться к свертку три дня. После ухода лжецелительницы, женщины, не дождавшись указанного срока, проверяли спрятанное в свертке имущество. После обнаружения пропажи денег, обманутые местные жительницы обратились в полицию за помощью.