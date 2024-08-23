В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей превысило 26 тыс. человек

Региональный Роспотребнадзор рассказал о ситуации с присасыванием клещей на территории Пермского края. С начала сезона в медучреждения Прикамья обратились 26,4 тыс. человек, включая 4 465 детей.
Самыми опасными районами Прикамья по присасыванию клещей остаются: Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очерский и Краснокамский округа.
Наибольшее число клещей, снятых с пострадавших иксодовым клещевым боррелиозом — 46,6%, 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% — вирусным энцефалитом, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
В детсаду «Планета “Здорово” у трех детей выявили острую кишечную инфекцию. Глава Перми взял на личный контроль ситуацию с заражением детей кишечной инфекцией.