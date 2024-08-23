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В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей превысило 26 тыс. человек

Роспотребнадзор назвал самые опасные районы Прикамья по присасыванию клещей.

Источник: Комсомольская правда

Региональный Роспотребнадзор рассказал о ситуации с присасыванием клещей на территории Пермского края. С начала сезона в медучреждения Прикамья обратились 26,4 тыс. человек, включая 4 465 детей.

Самыми опасными районами Прикамья по присасыванию клещей остаются: Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очерский и Краснокамский округа.

Наибольшее число клещей, снятых с пострадавших иксодовым клещевым боррелиозом — 46,6%, 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% — вирусным энцефалитом, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В детсаду «Планета “Здорово” у трех детей выявили острую кишечную инфекцию. Глава Перми взял на личный контроль ситуацию с заражением детей кишечной инфекцией.

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