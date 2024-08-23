Пожар на промскладах в Пролетарске Ростовской области тушат уже шестой день

Напомним, пожар в Пролетарске вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. Ранее стало известно, что на объекте потушили шесть резервуаров с топливом, при этом количество пострадавших пожарных увеличилось до 47 человек.