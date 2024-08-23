Пожар на промскладах в Пролетарске Ростовской области тушат уже шестой день

Пожар на промышленных складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области тушат уже шестой день. Эту информацию 23 августа агентству РИА Новости подтвердил представитель районной администрации.
— Тушение пожара продолжается, — сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, пожар в Пролетарске вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. Ранее стало известно, что на объекте потушили шесть резервуаров с топливом, при этом количество пострадавших пожарных увеличилось до 47 человек.
Добавим, что на территории Пролетарского района в связи с возгоранием действует режим ЧС.