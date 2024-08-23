В Балахне простились с погибшим на СВО Александром Шишиным

В Балахнинском округе прошли охороны военнослужащего Александра Шишина, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации района в соцсетях.
Александр Шишин погиб во время исполнения воинского долга в зоне СВО. Его похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою!» — сообщили в Балахнинской администрации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с погибшим на СВО Дмитрием Грудининым простились в Лыскове.