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В Балахне простились с погибшим на СВО Александром Шишиным

Александр Шишин погиб во время исполнения воинского долга в зоне СВО.

Источник: администрация Балахнинского округа

В Балахнинском округе прошли охороны военнослужащего Александра Шишина, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации района в соцсетях.

Александр Шишин погиб во время исполнения воинского долга в зоне СВО. Его похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою!» — сообщили в Балахнинской администрации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с погибшим на СВО Дмитрием Грудининым простились в Лыскове.