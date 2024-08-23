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16-летний водитель мопеда «Орион» попал в ДТП в Зиминском районе

Авария произошла около двух ночи 23 августа в селе Кимильтей.

Источник: Комсомольская правда

В селе Кимильтей Зиминского района 16-летний подросток попал в ДТП. Известно, что авария произошла около двух часов ночи 23 августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, подросток управлял мопедом «Орион».

— По предварительной информации, 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате случившегося юноша получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, — поделились в ведомстве.

За руль транспортного средства школьник сел без экипировки и шлема. Госавтоинспекторы организовали проверку и направили информацию об аварии в комиссию по делам несовершеннолетних. Мототранспорт был отправлен на штрафстоянку.

Межрайонная прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое жителей Братска лишились более четырех миллионов рублей в попытке увеличить доход на инвестициях.