Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ взяли под огневой контроль тыловые позиции ВСУ вблизи Карловки

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Некоторые тыловые позиции украинских войск в окрестностях населенного пункта Карловка на красноармейском направлении в ДНР попали под огневой контроль российской артиллерии, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

Источник: РИА "Новости"

«Целый ряд тыловых позиций ВСУ в окрестностях Карловки попали под огневой контроль артиллерии одной из наших бригад», — сообщил собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что это позволит ослабить оборону ВСУ на этом участке фронта.