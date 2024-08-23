ВС РФ взяли под огневой контроль тыловые позиции ВСУ вблизи Карловки

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Некоторые тыловые позиции украинских войск в окрестностях населенного пункта Карловка на красноармейском направлении в ДНР попали под огневой контроль российской артиллерии, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.