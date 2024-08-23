Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой

В четверг на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американских флагов склонился над минометом. Боевая позиция оборудована вблизи детской площадки и жилого дома. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. Молодая листва на деревьях позволяет предположить, что кадры сделали ранней весной.
Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсети Instagram* фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина.
Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ.
В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что против причастных американских граждан в соответствии с УК проведут необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Россия неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов и даже в самих постройках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.