Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой

В четверг на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американских флагов склонился над минометом. Боевая позиция оборудована вблизи детской площадки и жилого дома. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. Молодая листва на деревьях позволяет предположить, что кадры сделали ранней весной.