Пьяная автоледи из Железногорска чуть не погубила двоих детей

Инцидент произошел накануне днем у поселка Новый путь. Здесь 41-летняя жительница Железногорска за рулем «Ниссана» не справилась с управлением, в результате чего авто слетело в кювет и перевернулось. Находившиеся в салоне 11-летний сын и 19-летняя дочь нарушительницы получили травмы, но сейчас их жизни ничего не угрожает.