Пьяная автоледи из Железногорска чуть не погубила двоих детей

Инцидент произошел накануне днем у поселка Новый путь. Здесь 41-летняя жительница Железногорска за рулем «Ниссана» не справилась с управлением, в результате чего авто слетело в кювет и перевернулось. Находившиеся в салоне 11-летний сын и 19-летняя дочь нарушительницы получили травмы, но сейчас их жизни ничего не угрожает.
Как отметили в ГИБДД, проведенное на месте освидетельствование показало, что женщина находилась в нетрезвом виде. Также двое детей не были пристегнуты ремнями безопасности, а мальчик сидел на переднем сидении без удерживающего устройства.
Действия женщины попали сразу под несколько административных материалов, что грозит штрафом до 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав на срок до 2 лет. Также решается вопрос о привлечении нарушительницы к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.