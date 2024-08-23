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Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) Нике Коннолли.

В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.

Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.

ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.