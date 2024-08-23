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«Нижегородский водоканал» оштрафовали за пострадавшего сотрудника

Основной причиной стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Штраф выписали «Нижегородскому водоканал» по результатам расследования тяжелого несчастного случая. Об этом сообщил Гострудинспекция в Нижегородской области.

Согласно информации, компания должна заплатить штраф в размере 115 тысяч рублей. По результатам расследования стало известно, что сотрудник пострадал из-за нарушения трудового распорядка и дисциплины труда.

Кроме того, работника не обеспечили индивидуальными средствами защиты, а именно морозостойкими перчатками с защитным покрытием. Также в течение суток о несчастном случае не сообщили сотрудникам Гострудинспекции, что является нарушением.

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