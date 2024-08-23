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Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализован

Спустя четыре часа пожарным удалось локализовать возгорание на полигоне ТКО в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Площадь пожара сокращена до 1,6 тыс. кв. м.

Источник: соцсети

«Приступили к ликвидации. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет. Идет пролив водой», — уточнил мэр.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который эксплуатирует ООО «Терра-Н», загорелся в Новороссийске утром 23 августа. Это второй крупный пожар на свалке за последние три месяца, первый произошел в июне, его площадь достигла 1 тыс. кв. м.

Полигон ТКО расположен рядом с жилым массивом в селе Борисовка. Он принимает бытовые отходы из двух курортных городов — Новороссийска и Геленджика.

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