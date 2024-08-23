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Тольяттинский учитель потерял два миллиона рублей из-за мошенников

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил ряд телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и правоохранительных органов.

Остерегайтесь злоумышленников, использующих мошеннические схемы с использованием сотовой связи!

В полицию обратилась житель города Тольятти 1961 года рождения, работающий учителем в образовательном учреждении, с заявлением о мошенничестве. утверждающих, что с его счета пытаются перевести деньги в экстремистскую организацию, и для того, чтобы спасти сбережения, погасив при этом открытый мошенниками кредитный счет, необходимо перевести их на безопасный счет.

Мужчина, доверившись незнакомцам, взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги, в размере более 2 000 000 рублей, на указанный злоумышленниками счета.

Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств, мужчина понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело.