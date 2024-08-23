Тольяттинский учитель потерял два миллиона рублей из-за мошенников

В полицию обратилась житель города Тольятти 1961 года рождения, работающий учителем в образовательном учреждении, с заявлением о мошенничестве. утверждающих, что с его счета пытаются перевести деньги в экстремистскую организацию, и для того, чтобы спасти сбережения, погасив при этом открытый мошенниками кредитный счет, необходимо перевести их на безопасный счет.