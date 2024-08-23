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В Самаре уничтожат более 2 тысяч литров сомнительного алкоголя

В Самаре у предпринимателей конфисковали алкогольную продукцию из-за отсутствия необходимых документов.

В Самаре 60 предпринимателей продавали спиртные напитки без лицензии. Весь алкоголь конфисковали и передали на уничтожение. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

— У судебного пристава из Советского района находилось 60 производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые реализовали алкогольную продукцию без соответствующих документов, — рассказали в пресс-службе.

За оборот алкоголя без лицензий владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности. Суд постановил конфисковать алкогольную продукцию. Сотрудник службы выехал на место и составил соответствующий акт.

В результате было конфисковано более 2 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Сомнительный алкоголь передали в Росалкогольрегулирование, в дальнейшем его должны уничтожить.