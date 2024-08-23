В Красноярске состоялся суд над аферистом «Батоном» и помогавшими ему полицейскими

В следственном управлении СК РФ напомнили, что летом 2022 года в поле зрения правоохранителей попал человек, известный в криминальной среде города под кличкой «Лимон». Он решил похитить деньги у своего знакомого и попросил для этого помощи у своего приятеля по кличке «Батон». Помочь злоумышленникам согласились также сотрудники транспортной полиции. Двое из них были знакомы с «Лимоном», а остальное были у них в подчинении.