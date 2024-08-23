В Красноярске состоялся суд над аферистом «Батоном» и помогавшими ему полицейскими

В следственном управлении СК РФ напомнили, что летом 2022 года в поле зрения правоохранителей попал человек, известный в криминальной среде города под кличкой «Лимон». Он решил похитить деньги у своего знакомого и попросил для этого помощи у своего приятеля по кличке «Батон». Помочь злоумышленникам согласились также сотрудники транспортной полиции. Двое из них были знакомы с «Лимоном», а остальное были у них в подчинении.
30 июня 2022 года сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину и его сожительницу и незаконно удерживали их не менее 8 часов в привокзальном помещении на станции Базаиха. Один из сотрудников произвёл личный досмотр потерпевшего, в ходе которого изъял у него денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей.
Вскоре на место прибыл «Лимон» и предложил знакомому решить проблему в обмен на все изъятые у него деньги. Тот согласился, деньги были поделены между всеми участниками аферы.
Во время следствия выяснилось, что до этого случая, в марте 2022 года, один из полицейских уже вымогал деньги у жертвы. Он сообщил, что в отношении мужчины якобы было возбуждено уголовное дело и обещал за 500 тыс. рублей закрыть его. На самом деле никакого дела не было. Красноярец поверил в угрозу и передал полицейскому взятку.
Представленные в Железнодорожный суд Красноярска доказательства оказались достаточными, чтобы признать пять бывших полицейских и «Батона» виновными в мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Четверо экс-полицейских проведут в колонии общего режима от 4,5 до 9 лет. Пятому их товарищу суд назначил условное наказание в виде 4 лет лишения свободы. 4 года и 3 месяца также условно получил и «Батон».