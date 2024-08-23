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Паром в порту «Кавказ» после атаки ВСУ затонул наполовину

ТЕМРЮК, 23 авг — РИА Новости. Паром в порту «Кавказ», подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов», — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным экстренных служб, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.