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В Татарстане мужчина угнал микроавтобус, чтобы доехать домой

В Елабуге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угнавшего маршрутку в пригородный поселок.

Около 9 утра в полицию поступило сообщение об угоне маршрутного микроавтобуса. Водитель сообщил, что ненадолго отлучился к киоску для покупки воды, а когда вернулся, обнаружил, что мужчина угнал транспортное средство. Он высадил пассажиров и уехал в пригородное село.

Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и обнаружили угнанный транспорт на центральной улице в селе. Недалеко от него задержали похожего по приметам 42-летнего гражданина.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что угнал маршрутку, чтобы добраться домой. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».