В Татарстане мужчина угнал микроавтобус, чтобы доехать домой

Около 9 утра в полицию поступило сообщение об угоне маршрутного микроавтобуса. Водитель сообщил, что ненадолго отлучился к киоску для покупки воды, а когда вернулся, обнаружил, что мужчина угнал транспортное средство. Он высадил пассажиров и уехал в пригородное село.
Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и обнаружили угнанный транспорт на центральной улице в селе. Недалеко от него задержали похожего по приметам 42-летнего гражданина.
Мужчина признался в содеянном и пояснил, что угнал маршрутку, чтобы добраться домой. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».