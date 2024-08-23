В Татарстане мужчина угнал микроавтобус, чтобы доехать домой

Около 9 утра в полицию поступило сообщение об угоне маршрутного микроавтобуса. Водитель сообщил, что ненадолго отлучился к киоску для покупки воды, а когда вернулся, обнаружил, что мужчина угнал транспортное средство. Он высадил пассажиров и уехал в пригородное село.