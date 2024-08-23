На Кубани потушили пожар на пароме в порту «Кавказ»

ТЕМРЮК, 23 авг — РИА Новости. Пожар на пароме в порту «Кавказ» на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«Пожар на пароме в порту “Кавказ” фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, пожара нет», — сказал собеседник агентства.
Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.