55-летнего вахтовика задержали в аэропорту Иркутска из-за криков о взрывчатке

В аэропорту Иркутска один из пассажиров в стерильной зоне сказал о том, что у него при себе есть запрещенные предметы. Транспортные полицейские осмотрели его сумку, а также само здание, но информация оказалась ложной. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на воздушном транспорте.
Оказалось, что 55-летний житель города Курска добирался с вахты через Иркутск. Когда садился в автобус, то по неизвестной причине выбросил свою сумку и заявил, что там есть запрещенные предметы.
— Позже он пояснил, что совершил данный поступок из-за конфликта с представителем авиакомпании и ввиду алкогольного опьянения. Он не осознавал возможные последствия. Свою вину признал и раскаялся, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас на него заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Избранной мерой пресечения стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе 16-летний водитель мопеда попал в аварию.