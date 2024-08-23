55-летнего вахтовика задержали в аэропорту Иркутска из-за криков о взрывчатке

В аэропорту Иркутска один из пассажиров в стерильной зоне сказал о том, что у него при себе есть запрещенные предметы. Транспортные полицейские осмотрели его сумку, а также само здание, но информация оказалась ложной. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на воздушном транспорте.