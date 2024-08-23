Керченская паромная переправа приостановила работу

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — уточнили в ведомстве.
Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет.
Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.