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Керченская паромная переправа приостановила работу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе.

Источник: РИА Новости

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — уточнили в ведомстве.

Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет.

Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.