В Нижнем Новгороде опоздавший пассажир упал с перрона под поезд

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в пятницу рано утром. Трое мужчин пытались заскочить в вагон поезда № 11 Новый Уренгой — Москва, который начал движение по третьему пути. Двоим сделать это удалось, третий пассажир упал с перрона под колеса.
«Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы», — пояснили следователи. Пострадавшего отправили больницу для оказания срочной медпомощи.
В центральном СУ на транспорте СК России организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.