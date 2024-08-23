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В Нижнем Новгороде опоздавший пассажир упал с перрона под поезд

На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 37-летний мужчина пытался запрыгнуть в движущийся состав и упал под поезд, из-за чего пассажиру ампутировало стопу. В СК на транспорте начали доследственную проверку.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в пятницу рано утром. Трое мужчин пытались заскочить в вагон поезда № 11 Новый Уренгой — Москва, который начал движение по третьему пути. Двоим сделать это удалось, третий пассажир упал с перрона под колеса.

«Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы», — пояснили следователи. Пострадавшего отправили больницу для оказания срочной медпомощи.

В центральном СУ на транспорте СК России организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

СК