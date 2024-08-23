В Нижнем Новгороде опоздавший пассажир упал с перрона под поезд

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в пятницу рано утром. Трое мужчин пытались заскочить в вагон поезда № 11 Новый Уренгой — Москва, который начал движение по третьему пути. Двоим сделать это удалось, третий пассажир упал с перрона под колеса.