В порту «Кавказ» ликвидируют разлив нефтепродуктов

ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.