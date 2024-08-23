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В порту «Кавказ» ликвидируют разлив нефтепродуктов

Силы Морспасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов в морском порту «Кавказ».

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту «Кавказ», где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как сообщил Минтранс РФ, в порту «Кавказ» введен особый режим.

«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — говорится в сообщении.

ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.