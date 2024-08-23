Омичка увидела колотые раны на теле возлюбленного и решила отомстить за него

По данным следствия, ночью 10 мая 2024 года 30-летняя омичка увидела ножевые ранения на теле своего 44-летнего сожителя. Тогда сельчанка встретила на улице 38-летнего обидчика и в порыве мести ударила его кухонным ножом в живот.