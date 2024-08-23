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«Самый дефицитный». В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Источник: © РИА Новости

«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода», — говорится в материале.

Журналисты указали, что из западных танков на вооружении ВСУ американская бронетехника самая дефицитная, и если европейские союзники готовы восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США пока еще не сообщали о планах поставки новых танков Abrams.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил о подбитии очередного американского танка российскими военнослужащими в Курской области.