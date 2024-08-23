В порту «Кавказ» ввели особый режим, Керченская переправа не работает

В морском порту «Кавказ» введен особый режим после того, как там из-за атаки ВСУ затонуло паромное судно с цистернами нефти. Керченская паромная переправа временно закрыта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на краевой оперштаб.
Сейчас в морском порту, по данным Минтранса России, продолжается ликвидация последствий происшествия. До тех пор, пока там не завершатся восстановительные работы, порт не будет функционировать.
— Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым, — уточнили в краевом оперштабе.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Керченском проливе продолжаются поиски одного из членов экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ». Всего во время спасательной операции помощь получили 17 человек. Четверо из них госпитализированы в медицинское учреждение в Керчи, остальные лечатся амбулаторно.
Как сообщало информагентство, 22 августа в порту «Кавказ» после атаки ВСУ затонул железнодорожный паром. Место происшествия в море обнесли боновыми заграждениями для предотвращения распространения топлива.