В порту «Кавказ» ввели особый режим, Керченская переправа не работает

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Керченском проливе продолжаются поиски одного из членов экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ». Всего во время спасательной операции помощь получили 17 человек. Четверо из них госпитализированы в медицинское учреждение в Керчи, остальные лечатся амбулаторно.