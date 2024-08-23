Новосибирского айтишника арестовали за разглашение налоговой тайны

23 августа в Заельцовском районном суде избрали меру пресечения сотруднику IT-компании Алексею Виленкину. Дело возбудили в результате совместных действий регионального УФСБ и службы собственной безопасности ИФНС России по Новосибирской области.
Согласно данным следствия Виленкин передал 400 тысяч рублей заместителю начальника отдела информационной безопасности и информатизации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 за информацию из базы данных ИФНС об экспорте-импорте товаров на территории России четырьмя коммерческими организациями. Эти сведения относятся к налоговой тайне.
— Виленкин передал данные неустановленным лицам, в результате чего одна из коммерческих компаний включена в санкционные списки, что повлекло тяжкие финансовые последствия для юридического лица, — пишет паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Налоговику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну), и следователь ему избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Виленкина обвиняют в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 183 УК России).
Суд поместил Виленкина под домашний арест до 22 октября 2024 года. Постановление в силу не вступило и может быть обжаловано.
Санкция статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей, а также до 5 лет лишения свободы.
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Евгений Булгаков.