Новосибирского айтишника арестовали за разглашение налоговой тайны

Ранее мы рассказывали, что облсуд изменил приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе замначальника цеха № 1 ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», и что суд арестовал депутата по обвинению во взятках с педагогов школы искусств.