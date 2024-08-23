Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Армавирский городской суд назначил от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля, сообщила объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.
Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский горсуд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов — также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
«Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — 6 лет и 4 месяца; Ибрагимову — 6 лет и 4 месяца; Омарасхабову — 6 лет и 6 месяцев; Рамазанову — 6 лет и 4 месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — 9 лет», — говорится в телеграм-канале пресс-службы.
Уточняется, что подсудимые, «действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках» после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.
«Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта», — отмечается в сообщении.
Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.
Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.