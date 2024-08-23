В Красноярском крае пропал с радаров самолет-амфибия

Воздушное судно пропало с радаров.
Как сообщили 23 августа в транспортной прокуратуре, борт летел с посадочной площадки Боровое в Кемеровской области до аэропорта Подкаменная Тунгуска (Красноярский край).
«Воздушное судно типа амфибия не вышло на связь с органами управления воздушным движением», — говорится в сообщении в ведомстве надзора за транспортом.
Транспортные прокуроры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в Приморье пропал самолет, управляемый, предположительно, уроженцем Красноярского края. Выяснилось, что борт разбился, пилоты погибли. Позднее появилось опровержение о том, что летчик был красноярцем.