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В Красноярском крае пропал с радаров самолет-амфибия

В Красноярском крае ищут самолет-амфибию.

Источник: РИА "Новости"

Воздушное судно пропало с радаров.

Как сообщили 23 августа в транспортной прокуратуре, борт летел с посадочной площадки Боровое в Кемеровской области до аэропорта Подкаменная Тунгуска (Красноярский край).

«Воздушное судно типа амфибия не вышло на связь с органами управления воздушным движением», — говорится в сообщении в ведомстве надзора за транспортом.

Транспортные прокуроры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в Приморье пропал самолет, управляемый, предположительно, уроженцем Красноярского края. Выяснилось, что борт разбился, пилоты погибли. Позднее появилось опровержение о том, что летчик был красноярцем.