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На Кубани получили сроки 5 участников беспорядков в аэропорту Дагестана

В Краснодарском крае вынесен приговор по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту «Махачкала».

На Кубани получили сроки пятеро участников беспорядков в аэропорту Дагестана, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Приговор огласил Армавирский городской суд в пятницу 23 августа.

Установлено, что 29 октября 2023 года подсудимые принимали участие в массовых беспорядках на территории международного аэропорта «Махачкала». По призыву организаторов, они устроили протест, причиной которого стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.

В поисках прилетевших пассажиров подсудимые вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Их действия привели к полной блокировке работы аэропорта. Всего в беспорядках участвовали более 1,5 тысяч человек (из них установлены личности 136 человек).

На суде в Армавире пятеро фигурантов не признали вину.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил следующие наказания.

Первому и второму фигуранту — по шесть лет и четыре месяца каждому. Третий получил 6,5 лет лишения свободы. Четвертый также шесть лет и четыре месяца. И пятый фигурант — девять лет — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Отбывать назначенные наказания осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее СМИ сообщали, что процесс было решено перевести в другой регион из-за опасений, связанных с возможным давлением на суд со стороны обвиняемых.