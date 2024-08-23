На Кубани получили сроки 5 участников беспорядков в аэропорту Дагестана

Первому и второму фигуранту — по шесть лет и четыре месяца каждому. Третий получил 6,5 лет лишения свободы. Четвертый также шесть лет и четыре месяца. И пятый фигурант — девять лет — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний.