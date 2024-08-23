Дмитрий Махонин взял под контроль выплаты пострадавшим в доме в Кизеле

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение властям оперативно решить задачу организации материальной помощи людям, которые пострадали во время чрезвычайного происшествия в жилом доме города Кизела в Пермском крае.
Поручение было озвучено во время рабочего совещания по чрезвычайному происшествию, которое глава региона провёл с Заместителем председателя правительства Александром Борисовым по чрезвычайному происшествию в жилом доме в Кизеле.
Об этом Дмитрий Махонин написал в своей телеграм-канале, сообщив, что взял ситуацию под особый контроль.
Глава региона высоко оценил работу спасателей и экстренных служб, отметив их слаженные и профессиональные действия, которые в том числе касались эвакуации жителей и размещения. Рассказал о том, что на этот момент часть людей находятся в пунктах временного размещения или у родственников. И поставил приоритетные задачи, которые нужно решить в самые короткие сроки.
«Важно оперативно наладить работу по вопросам состояния здания. Если дом подлежит восстановлению — проработать вопрос о выделении финансирования на восстановительные работы. В ином случае — принимать решения о предоставлении нового жилья людям, которые потеряли квартиры в результате этого инцидента», — сказал Дмитрий Махонин.
Запред правительства доложил Главе региона более подробно о ходе работ по устранению последствий ЧП. На месте чрезвычайными службами и местными властями продолжается оперативная работа. Разбор разрушенной части здания почти закончен. После завершения этих работ специалисты приступят к оценке причиненного ущерба. В пятницу дом должна осмотреть специализированная организация. После соответствующего инструментального контроля представят результаты обследования и тогда будут приниматься системные решения.
«По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома», — написал в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.
На сегодняшний день для жителей дома организованы и действуют пункты временного размещения, они обеспечиваются горячим питание.
Параллельно в администрации города Кизела проводится приём жителей, во время которого глава Кизела и местные службы дают всю информацию об оказании помощи и на месте решают возникающие вопросы.
Администрация Кизела решает задачу обеспечения людей временным жильём и уже приступила к подбору квартир.