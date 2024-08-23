Дмитрий Махонин взял под контроль выплаты пострадавшим в доме в Кизеле

Глава региона высоко оценил работу спасателей и экстренных служб, отметив их слаженные и профессиональные действия, которые в том числе касались эвакуации жителей и размещения. Рассказал о том, что на этот момент часть людей находятся в пунктах временного размещения или у родственников. И поставил приоритетные задачи, которые нужно решить в самые короткие сроки.