«Теперь знаю об измене!»: После разговора с соседкой жительница Таганрога ранила любовника ножом, а потом с ним помирилась

В Таганроге 32-летняя женщина предстала перед судом после того, как ранила ножом любовника. Наталья признала свою вину и рассказала, что на преступления ее толкнула ревность.
«ОН ДЕРЗИЛ И СМЕЯЛСЯ НАДО МНОЙ».
По словам обвиняемой, с Евгением она познакомилась два года назад в местном кафе. Между ними завязался роман. Наталья души не чаяла в мужчине. А еще — ревновала. Наталья была уверена, что ее кавалер пользуется большой популярностью у женщин.
Ревность подогревали разговоры с подругами. То одна приятельница, то другая сообщали, что когда-то встречались с Евгением. Вскоре переживания о прошлом мужчины сменились страхом, что он может изменить.
Однажды таганоженка отправилась на пару недель в командировку. Вернувшись в родной город, прямо с вокзала поехала к жениху. Почти сразу она начала спрашивать у мужчины, не изменял ли он ей.
— А он дерзил и смеялся надо мной. Мне стало так обидно. Он не воспринимал мои тревоги всерьез, — расскажет Наталья следователям после происшествия.
Не дождавшись прямого ответа, Наталья разрыдалась и побежала к его соседке. Начала расспрашивать женщину о том, что делал Евгений в ее отсутствие. Соседка рассказала, что мужчина не раз приводил домой другую женщину, и даже описала ее внешность.
После таких новостей Наталья бросилась в квартиру Евгений и начала с порога обвинять его в неверности.
— Теперь я точно знаю об измене! — кричала она.
ПОКА ШЛО РАССЛЕДОВАНИЕ, ЛЮБОВНИКИ ПОМИРИЛИСЬ.
Несмотря ни на что, Евгений утверждал, что и не думал о других. Но его слова уже не действовали на ревнивицу. По версии следствия, она схватила нож и вонзила его мужчине в грудь.
Раненый смог забрать нож у Натальи. После этого нападавшая оставила пострадавшего одного, вернулась к соседке и все ей рассказала. Только после этого кто-то из женщин все-таки вызвал скорую помощь.
Евгения отвезли в больницу и срочно прооперировали. Медики сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию. На Наталью завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Пока шло следствие, пара помирилась. На суде Евгений сказал, что простил женщину. Тем не менее следует из информации, опубликованной на сайте городского суда Таганрога, Наталью признали виновной. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.