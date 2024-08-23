Четверо пострадавших после атаки ВСУ в порту «Кавказ» госпитализированы

В телеграм-канале Оперштаба Кубани подчеркнули, что специалисты продолжают спасательную операцию, необходимо найти еще одного человека. Согласно сведениям Минтранса России, сейчас в порту работают над устранением последствий атаки. На месте происшествия установлен спецрежим.