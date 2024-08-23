Четверо пострадавших после атаки ВСУ в порту «Кавказ» госпитализированы

Остальным оказывают амбулаторную помощь.
В телеграм-канале Оперштаба Кубани подчеркнули, что специалисты продолжают спасательную операцию, необходимо найти еще одного человека. Согласно сведениям Минтранса России, сейчас в порту работают над устранением последствий атаки. На месте происшествия установлен спецрежим.
Кроме того, Морспасслужба ликвидирует разлив топлива в акватории. В кубанском Оперативном штабе обозначили, что деятельность Керченской паромной линии приостановлена в ходе устранения последствий удара. Грузовые ТС могут пользоваться другими наземными маршрутами в Республику Крым.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в порту «Кавказ» после атаки украинских вооруженных сил затонул паром.