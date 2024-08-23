Глава Новороссийска лично проконтролирует тушение мусорного полигона

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко, а также прокурор города-героя Алексей Грудина прибыли на мусорный полигон «Терра-Н», где накануне возник пожар твердых бытовых отходов.
На данный момент огнем охвачено порядка 1600 квадратных метров свалки. Специалисты оперативных службы разделили очаг возгорания на две части, площади которых 700 и 900 квадратных метров.
— Ведутся работы по тушению пожара, проливке водой и отсыпке грунтом. Угрозы распространения пожара в сторону леса и жилого сектора нет. В ликвидации пожара задействованы 54 человека и 37 единиц техники, — уточнили в пресс-службе Новороссийска.