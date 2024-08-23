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Глава Новороссийска лично проконтролирует тушение мусорного полигона

Андрей Кравченко прибыл на место возгорания мусора.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко, а также прокурор города-героя Алексей Грудина прибыли на мусорный полигон «Терра-Н», где накануне возник пожар твердых бытовых отходов.

На данный момент огнем охвачено порядка 1600 квадратных метров свалки. Специалисты оперативных службы разделили очаг возгорания на две части, площади которых 700 и 900 квадратных метров.

— Ведутся работы по тушению пожара, проливке водой и отсыпке грунтом. Угрозы распространения пожара в сторону леса и жилого сектора нет. В ликвидации пожара задействованы 54 человека и 37 единиц техники, — уточнили в пресс-службе Новороссийска.

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