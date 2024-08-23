Глава Новороссийска лично проконтролирует тушение мусорного полигона

— Ведутся работы по тушению пожара, проливке водой и отсыпке грунтом. Угрозы распространения пожара в сторону леса и жилого сектора нет. В ликвидации пожара задействованы 54 человека и 37 единиц техники, — уточнили в пресс-службе Новороссийска.