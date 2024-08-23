В Крыму заочно осужден студент из Харькова за убийство одногруппника

В 2013 году между студентом из Харькова, который приехал на практику в поселок Партенит, и его однокурсником произошел конфликт в душевой комнате. Осужденный нанес другому студенту многочисленные удары по голове, из-за чего потерпевшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Спустя полгода пострадавший скончался от осложнений в харьковской больнице, отметили в ведомстве.