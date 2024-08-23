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В Крыму заочно осужден студент из Харькова за убийство одногруппника

Расследование проведено в рамках повторного рассмотрения уголовных дел прошлых лет.

В Крыму заочно осужден житель Харькова за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

В 2013 году между студентом из Харькова, который приехал на практику в поселок Партенит, и его однокурсником произошел конфликт в душевой комнате. Осужденный нанес другому студенту многочисленные удары по голове, из-за чего потерпевшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Спустя полгода пострадавший скончался от осложнений в харьковской больнице, отметили в ведомстве.

После совершения преступления житель Харькова скрылся. Молодой человек объявлен в международный розыск, подчеркнули в Следкоме.

В результате, суд вынес 29-летнему харьковчанину обвинительный приговор. Осужденного приговорили к 8 годам лишения свободы.