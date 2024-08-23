Что известно о захвате заложников в колонии в Волгоградской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
- По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- Сотрудник исправительной колонии № 19 убит заключенными, заявили ТАСС в оперативных службах.
- При захвате помещения в колонии есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
- В колонии проводится операция по освобождению заложников.
- ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
- По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.
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