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Что известно о захвате заложников в колонии в Волгоградской области

Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. По последним данным, убит один из сотрудников ФСИН.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
  • По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
  • Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
  • Сотрудник исправительной колонии № 19 убит заключенными, заявили ТАСС в оперативных службах.
  • При захвате помещения в колонии есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
  • В колонии проводится операция по освобождению заложников.
  • ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
  • По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.

Информация дополняется.