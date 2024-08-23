ФСИН: при захвате заложников в ИК-19 пострадали сотрудники учреждения

«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — говорится в сообщении ФСИН.
Как добавляет ТАСС, в захвате заложников участвовали как минимум трое заключенных. СКР возбудил уголовное дело по по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Мужская исправительная колония строгого режима № 19 находится в городе Суровикино, примерно в 100 км от Волгограда. Она рассчитана на 1,2 тыс. мест.