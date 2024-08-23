ФСИН: при захвате заложников в ИК-19 пострадали сотрудники учреждения

«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — говорится в сообщении ФСИН .

ТАСС пишет, что при захвате заложников в колонии есть как минимум один погибший. По словам собеседника агентства, это сотрудник ИК-19. По информации «Интерфакса», трех пострадавших направили в реанимацию.