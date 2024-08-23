Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСИН: при захвате заложников в ИК-19 пострадали сотрудники учреждения

Пресс-служба ФСИН России подтвердила информацию о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. При захвате заложников есть пострадавшие среди сотрудников учреждения, говорится в сообщении ведомства.

«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — говорится в сообщении ФСИН.

ТАСС пишет, что при захвате заложников в колонии есть как минимум один погибший. По словам собеседника агентства, это сотрудник ИК-19. По информации «Интерфакса», трех пострадавших направили в реанимацию.

Как добавляет ТАСС, в захвате заложников участвовали как минимум трое заключенных. СКР возбудил уголовное дело по по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Мужская исправительная колония строгого режима № 19 находится в городе Суровикино, примерно в 100 км от Волгограда. Она рассчитана на 1,2 тыс. мест.