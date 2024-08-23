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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область

В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19.

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.

Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — говорится в сообщении.