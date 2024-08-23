Родила тайком и сутки прятала в подполье: мать, выбросившую младенца в реку три года назад, нашли в Бурятии

В Бурятии нашли женщину, которая утопила собственного младенца в реке более трех лет назад. По данным следствия, подозреваемая жила в селе Сотниково с мужчиной, который был против пополнения в семье. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ Следственном комитете по Республике Бурятия.