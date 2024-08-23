Родила тайком и сутки прятала в подполье: мать, выбросившую младенца в реку три года назад, нашли в Бурятии

В Бурятии нашли женщину, которая утопила собственного младенца в реке более трех лет назад. По данным следствия, подозреваемая жила в селе Сотниково с мужчиной, который был против пополнения в семье. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ Следственном комитете по Республике Бурятия.
После того, как женщина узнала, что беременна, то не решилась рассказать об этом своему сожителю. Поэтому тайно выносила и родила ребенка в начале мая 2021 года.
Она рассказала правоохранителям, что ребенок родился мертвым. Тело убрала в подпол, а спустя день положила в пакет и выкинула в реку.
— Тело позже обнаружил местный житель. Установить мать помогло сравнение генотипа ребенка в единой федеральной базе данных геномной информации, — рассказали в пресс-службе комитета.
Сейчас полицейские продолжают проводить ряд сложных экспертиз. Их цель — узнать, правда ли ребенок родился мертвым. Позже они доложат о результатах проверок, а подозреваемой вынесут окончательный приговор.