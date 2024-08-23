Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Кроме того, за это же время Киев лишился 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, шести станций радиоэлектронной борьбы, четырех единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.