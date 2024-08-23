В Крыму двое подростков «заминировали» 50 соцобъектов

В Крыму 13-летний местный житель и 14-летний подросток из Казани разослали 50 ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В июле текущего года школьники создали Telegram-канал для занятия так называемым «сватингом». В полиции пояснили, что подростки систематически направляли ложные сообщения о «минировании» соцобъектов от имени других людей. Они содержали сведения о взрывных устройствах.
«Всего в указанный период в различные государственные учреждения и правоохранительные органы, расположенных на территории Республики Крым, указанными лицами направлено порядка 50 ложных сообщений о “минировании”, — отметили в полиции.
Сотрудники ведомства нашли школьников. Возбуждены уголовные дела. Согласно законодательству, за такие преступления грозит до 10 лет лишения свободы. Дома у юношей правоохранители нашли и изъяли банковские карты, SIM-карту, компьютеры и смартфоны, которые подростки использовали для незаконной деятельности.