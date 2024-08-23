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В Сочи задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Росгвардейцы задержали в Сочи 58-летнего гражданина Молдовы, находящегося в розыске по каналам Интерпола, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю. Предварительно, он разыскивался за мошенничество.

Как сообщает ведомство, мужчина скрывался от полиции Молдовы восемь лет. Его вычислила система «Безопасный город» на улице Черноморской.

В настоящий момент задержанный передан полицейским.