В Сочи задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Как сообщает ведомство, мужчина скрывался от полиции Молдовы восемь лет. Его вычислила система «Безопасный город» на улице Черноморской.
В настоящий момент задержанный передан полицейским.
Росгвардейцы задержали в Сочи 58-летнего гражданина Молдовы, находящегося в розыске по каналам Интерпола, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю. Предварительно, он разыскивался за мошенничество.
Как сообщает ведомство, мужчина скрывался от полиции Молдовы восемь лет. Его вычислила система «Безопасный город» на улице Черноморской.
В настоящий момент задержанный передан полицейским.