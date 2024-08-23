Леса Челябинской области атаковал редкий и опасный короед

В Нязепетровском лесничестве Челябинской области обнаружили опасного для хвойных деревьев вредителя — уссурийского полиграфа. Этот жук-короед попал на Урал с Дальнего Востока и поражает, прежде всего, пихту. В регионе организованы мероприятия по локализации очага и ликвидации насекомого, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
В ведомстве уточнили, что популяция уссурийского полиграфа была обнаружена на 28,6 тысячи гектаров тайги. Вид, к которому принадлежат насекомые, установили в лаборатории.
Уссурийского полиграф — это жучок размером всего в два миллиметра. Раньше он встречался только на российском Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. Однако вместе с древесными материалами он попал в европейскую часть страны и Южную Сибирь. Жука фиксировали в Ленинградской и Московской областях, в том числе в Главном ботаническом саду РАН. На Урале его впервые встретили в Пермском крае в 2022 году.
Как отметили Россельхознадзоре, в июле этого года опасный вредитель был обнаружен в Нижнесергинском районе Свердловской области. Там на площади более 9 тысяч гектаров также действует карантин.