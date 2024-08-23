Леса Челябинской области атаковал редкий и опасный короед

Уссурийского полиграф — это жучок размером всего в два миллиметра. Раньше он встречался только на российском Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. Однако вместе с древесными материалами он попал в европейскую часть страны и Южную Сибирь. Жука фиксировали в Ленинградской и Московской областях, в том числе в Главном ботаническом саду РАН. На Урале его впервые встретили в Пермском крае в 2022 году.