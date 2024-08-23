ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник.