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В ИК-19 под Волгоградом находятся около тысячи заключенных, заявили в ОНК

Глава ОНК Чередник: около тысячи заключенных находятся в ИК-19 под Волгоградом.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Порядка 1 тысячи заключенных находятся в ИК-19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник.

«В колонии содержатся около 1 тысячи заключенных. Колония рассчитана на большее количество мест», — сказал он.

Чередник добавил, что в целом не связывает ситуацию с захватом заложников с условиями содержания в колонии.

Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело.

Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.