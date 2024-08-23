Четверо пострадавших при захвате заложников в ИК-19 доставлены в больницу

«Доставлены четверо пострадавших в больницу», — сказали агентству в Суровикинской ЦРБ.
Также там добавили, что работает санавиация.
Ранее сообщалось, что начальник ИК-19 Андрей Девятов пострадал при захвате заложников и находится сейчас в реанимации.
Несколько заключенных напали на сотрудников исправительной колонии в городе Суровикино Волгоградской области сегодня днем во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, в ходе захвата убит один сотрудник ФСИН. Также есть пострадавшие.
По имеющимся данным, напавшие называют себя членами ИГ (Исламское государство; группировка признана террористической и запрещена в РФ).
По факту захвата уже возбуждено уголовное дело.
ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания — строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.