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Четверо пострадавших при захвате заложников в ИК-19 доставлены в больницу

Четверо пострадавших из-за захвата заложников в колонии № 19 в Волгоградской области доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Доставлены четверо пострадавших в больницу», — сказали агентству в Суровикинской ЦРБ.

Также там добавили, что работает санавиация.

Ранее сообщалось, что начальник ИК-19 Андрей Девятов пострадал при захвате заложников и находится сейчас в реанимации.

Несколько заключенных напали на сотрудников исправительной колонии в городе Суровикино Волгоградской области сегодня днем во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, в ходе захвата убит один сотрудник ФСИН. Также есть пострадавшие.

По имеющимся данным, напавшие называют себя членами ИГ (Исламское государство; группировка признана террористической и запрещена в РФ).

По факту захвата уже возбуждено уголовное дело.

ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания — строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.