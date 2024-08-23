Четверо пострадавших при захвате заложников в ИК-19 доставлены в больницу

Несколько заключенных напали на сотрудников исправительной колонии в городе Суровикино Волгоградской области сегодня днем во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, в ходе захвата убит один сотрудник ФСИН. Также есть пострадавшие.