Губернатор Бочаров сделал заявление по захвату заложников в ИК-19

Напомним, по информации ФСИН России, захват сотрудников исправительного учреждения произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. В ведомстве сообщают о пострадавших, также по не подтвержденной пока информации, один сотрудник учреждения был убит.