В Татарстане присяжные оправдали предполагаемого участника ОПГ «Аракчинские»

С этой целью в начале 2004 года Ибрагим Закиев через Ильгама Сафиуллина познакомился с Андреем Аршиновым, которому предложил совершить убийство за денежное вознаграждение. Аршинов, согласившись, вовлек в совершение преступления Романа Сибгатуллина, пообещав ему половину от суммы вознаграждения. В 2017 году Верховный суд РТ вынес приговор Сафиуллину, Аршинову и Сибгатуллину. В свою очередь Ибрагим Закиев был объявлен в розыск.