Волгоградский губернатор сообщил о четырех госпитализированных из ИК-19

«В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — приводит слова Бочарова Telegram-канал администрации Волгоградской области.
«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — добавил он.
Управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в колонии строгого режима N19. Уголовное дело возбуждено по статьям ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
По данным ТАСС, погиб как минимум один сотрудник ИК-19. Мужская исправительная колония строгого режима N19 расположена в городе Суровикино, примерно в 100 км от Волгограда. Согласно данным агентства «РИА Новости», в ней содержатся более 1 тыс. человек.