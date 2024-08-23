Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский губернатор сообщил о четырех госпитализированных из ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из колонии строгого режима N19 в городе Суровикино были госпитализированы четыре сотрудника, получившие ранения при захвате заложников заключенными. Пострадавшие сотрудники были доставлены в Суровикинскую ЦРБ. Согласно информации ФСИН, в заложники были взяты несколько сотрудников колонии во время дисциплинарной комиссии.

«В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — приводит слова Бочарова Telegram-канал администрации Волгоградской области.

По словам губернатора, в регионе создан оперативный штаб, координирующий работу по освобождению заложников из колонии. Губернатор уточнил, что угрозы гражданскому населению нет.

«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — добавил он.

Управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в колонии строгого режима N19. Уголовное дело возбуждено по статьям ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По данным ТАСС, погиб как минимум один сотрудник ИК-19. Мужская исправительная колония строгого режима N19 расположена в городе Суровикино, примерно в 100 км от Волгограда. Согласно данным агентства «РИА Новости», в ней содержатся более 1 тыс. человек.