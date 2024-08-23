Волгоградский губернатор сообщил о четырех госпитализированных из ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из колонии строгого режима N19 в городе Суровикино были госпитализированы четыре сотрудника, получившие ранения при захвате заложников заключенными. Пострадавшие сотрудники были доставлены в Суровикинскую ЦРБ. Согласно информации ФСИН, в заложники были взяты несколько сотрудников колонии во время дисциплинарной комиссии.