Уничтожение украинской ДРГ и потери противника. Что известно о ситуации в Курской области

Общие потери противника за время боевых действий составили 5 137 военнослужащих.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Камышевки Курской области.
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.
Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный Курской области.
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Бунякино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли 5 137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.
Заявления Алаудинова
Российские военные не позволяют подразделениям противника подтянуть свежие силы на курское направление, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, ВСУ обстреливают и делают все, чтобы не дать вывести в безопасную зону взятых в плен украинских военных.
Эвакуация и выплаты жителям
Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около 2 тыс. человек, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
По его словам, финансовую помощь получили более 7 тыс. жителей региона.