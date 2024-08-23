Уничтожение украинской ДРГ и потери противника. Что известно о ситуации в Курской области

За сутки потери противника составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.