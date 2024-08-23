В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.
«Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ», — заявил он.
По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ.
«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — подчеркнул Бочаров.