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В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19

Губернатор Бочаров: четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.

«Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ», — заявил он.

По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ.

«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — подчеркнул Бочаров.